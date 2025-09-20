Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Spezia-Juve stabia è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 2 punti e Juve stabia che invece è al 14° posto in classifica con 3 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Salvatore Esposito con 1 rete.

Juve stabia ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 1 rete.

Spezia-Juve stabia si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Juve stabia è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Spezia-Juve stabia in tv o in streaming

Spezia-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Il link al live di Spezia-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.