Spezia-Juve stabia è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 2 punti e Juve stabia che invece è al 14° posto in classifica con 3 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Salvatore Esposito con 1 rete.
Juve stabia ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 1 rete.
Spezia-Juve stabia si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Juve stabia è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Juve stabia
- Data: sabato 20 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Luca Massimi
Spezia-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Juve stabia?
- La gara tra Spezia e Juve stabia si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Spezia - Juve stabia?
- L'arbitro del match sarà Luca Massimi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Juve stabia sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Spezia - Juve stabia?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Juve stabia?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Salvatore Esposito con 1 gol, mentre il capocannoniere Juve stabia è Leonardo Candellone con 1 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Juve stabia?
- La partita tra Spezia e Juve stabia verrà trasmessa da DAZN