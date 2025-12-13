Spezia-Modena è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 26 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.
Spezia-Modena si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Modena è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Mario Perri ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Modena in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Modena
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Mario Perri
Spezia-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
