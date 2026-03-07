Spezia-Monza è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 26 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 60 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 8 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Petagna con 5 reti.
Spezia-Monza si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Monza è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Monza in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Monza
- Data: sabato 7 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Fabio Maresca
Spezia-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
