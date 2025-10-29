Spezia-Padova è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 6 punti e Padova che invece è al 11° posto in classifica con 12 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 2 reti.
Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 5 reti.
Spezia-Padova si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Padova è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Padova in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Padova
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Spezia-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 29-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Padova?
- La gara tra Spezia e Padova si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Spezia - Padova?
- L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Padova sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Spezia - Padova?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Padova?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 2 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 5 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Padova?
- La partita tra Spezia e Padova verrà trasmessa da DAZN