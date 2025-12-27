Spezia-Pescara è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 14 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 13 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Spezia-Pescara si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Pescara è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Spezia-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Pescara
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Andrea Zanotti
Spezia-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Pescara?
- La gara tra Spezia e Pescara si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Spezia - Pescara?
- L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Pescara sarà Matteo Gualtieri
- Dove si gioca Spezia - Pescara?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Pescara?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol, mentre il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 5 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Pescara?
- La partita tra Spezia e Pescara verrà trasmessa da DAZN