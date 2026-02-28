Spezia-Reggiana è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 25 punti e la Reggiana che invece è al 15° posto in classifica con 26 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 7 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.
Spezia-Reggiana si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Reggiana è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Reggiana
- Data: sabato 28 febbraio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Luca Zufferli
Spezia-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 28-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Spezia - Reggiana?
- La gara tra Spezia e Reggiana si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Spezia - Reggiana?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Spezia - Reggiana sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Spezia - Reggiana?
- La partita si gioca a La Spezia
- In che stadio si gioca Spezia - Reggiana?
- Stadio Alberto Picco
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 7 gol, mentre il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 6 gol
- Chi trasmette la partita Spezia - Reggiana?
- La partita tra Spezia e Reggiana verrà trasmessa da DAZN