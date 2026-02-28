Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Spezia-Reggiana è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 25 punti e la Reggiana che invece è al 15° posto in classifica con 26 punti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 7 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.

Spezia-Reggiana si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Reggiana è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Spezia-Reggiana in tv o in streaming

Spezia-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 28-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Spezia-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.