Spezia-Sampdoria è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 8 punti e la Sampdoria che invece è al 18° posto in classifica con 10 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 5 reti.
Spezia-Sampdoria si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Sampdoria è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Sampdoria
- Data: domenica 30 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Daniele Chiffi
Spezia-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 30-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
