Spezia-Virtus entella è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte lo Spezia che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 20 punti e la Virtus Entella che invece è al 16° posto in classifica con 21 punti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 4 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.
Spezia-Virtus entella si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia; arbitro di Spezia - Virtus entella è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Spezia-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Spezia-Virtus entella
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: La Spezia
- Stadio: Alberto Picco
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Spezia-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Spezia-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
