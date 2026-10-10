Sudtirol-Ascoli è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 11 punti e l'Ascoli che invece è al 5° posto in classifica con 10 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.
Sudtirol-Ascoli si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Ascoli è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.
Dove vedere Sudtirol-Ascoli in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Ascoli
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Niccolò Turrini
Sudtirol-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Ascoli?
- La gara tra Sudtirol e Ascoli si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Ascoli?
- L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Ascoli sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Sudtirol - Ascoli?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Ascoli?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 3 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Ascoli?
- La partita tra Sudtirol e Ascoli verrà trasmessa da DAZN