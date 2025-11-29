Sudtirol-Avellino è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 13 punti e l'Avellino che invece è al 12° posto in classifica con 16 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 3 reti.
Sudtirol-Avellino si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Avellino è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Avellino
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Antonio Rapuano
Sudtirol-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
