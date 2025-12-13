Sudtirol-Bari è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 14 punti e il Bari che invece è al 15° posto in classifica con 15 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Sudtirol-Bari si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Bari è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Bari in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Bari
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Giuseppe Collu
Sudtirol-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
