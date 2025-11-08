Sudtirol-Carrarese è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 11 punti e la Carrarese che invece è al 11° posto in classifica con 14 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 4 reti.
Sudtirol-Carrarese si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Carrarese è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Sudtirol-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
