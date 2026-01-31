Virgilio Sport
Sudtirol-Catanzaro come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sudtirol-Catanzaro è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 25 punti e il Catanzaro che invece è al 8° posto in classifica con 32 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 5 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.

Sudtirol-Catanzaro si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Catanzaro è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 8 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Sudtirol-Catanzaro in tv o in streaming

  • Partita: Sudtirol-Catanzaro
  • Data: sabato 31 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bolzano
  • Stadio: Druso
  • Arbitro: Niccolò Turrini

Sudtirol-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sudtirol-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sudtirol - Catanzaro?
La gara tra Sudtirol e Catanzaro si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sudtirol - Catanzaro?
L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Catanzaro sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Sudtirol - Catanzaro?
La partita si gioca a Bolzano
In che stadio si gioca Sudtirol - Catanzaro?
Stadio Druso
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 5 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Alphadjo Cissè con 6 gol
Chi trasmette la partita Sudtirol - Catanzaro?
La partita tra Sudtirol e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN
