Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Sudtirol-Catanzaro è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 4 punti e il Catanzaro che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Davì con 1 rete.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco D'Alessandro con 1 rete.

Sudtirol-Catanzaro si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Catanzaro è il signor Edoardo Mazzoni. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Edoardo Mazzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Catanzaro in tv o in streaming

Partita : Sudtirol-Catanzaro

: Sudtirol-Catanzaro Data : sabato 5 settembre 2026

: sabato 5 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bolzano

: Bolzano Stadio : Druso

: Druso Arbitro: Edoardo Mazzoni

Sudtirol-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 05-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Sudtirol-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.