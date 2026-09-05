Sudtirol-Catanzaro è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 4 punti e il Catanzaro che invece è al 18° posto in classifica con 0 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Davì con 1 rete.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco D'Alessandro con 1 rete.
Sudtirol-Catanzaro si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Catanzaro è il signor Edoardo Mazzoni. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Edoardo Mazzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Catanzaro
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Edoardo Mazzoni
Sudtirol-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 05-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Catanzaro?
- La gara tra Sudtirol e Catanzaro si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Edoardo Mazzoni
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Catanzaro sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Sudtirol - Catanzaro?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Catanzaro?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Simone Davì con 1 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Marco D'Alessandro con 1 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Catanzaro?
- La partita tra Sudtirol e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN