Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Sudtirol-Frosinone è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 38 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 62 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 59 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 11 reti.

Sudtirol-Frosinone si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Frosinone è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 32 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Sudtirol-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Sudtirol-Frosinone

: Sudtirol-Frosinone Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bolzano

: Bolzano Stadio : Druso

: Druso Arbitro: Marco Piccinini

Sudtirol-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Sarà possibile seguire la diretta live di Sudtirol-Frosinone su Virgilio Sport: Sudtirol-Frosinone.