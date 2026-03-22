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CALCIO SERIE B

Sudtirol-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Sudtirol-Frosinone è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 38 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 62 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 59 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 11 reti.

Sudtirol-Frosinone si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Frosinone è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 32 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Sudtirol-Frosinone in tv o in streaming

  • Partita: Sudtirol-Frosinone
  • Data: domenica 22 marzo 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bolzano
  • Stadio: Druso
  • Arbitro: Marco Piccinini

Sudtirol-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Sarà possibile seguire la diretta live di Sudtirol-Frosinone su Virgilio Sport: Sudtirol-Frosinone.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sudtirol - Frosinone?
La gara tra Sudtirol e Frosinone si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sudtirol - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Frosinone sarà Niccolò Baroni
Dove si gioca Sudtirol - Frosinone?
La partita si gioca a Bolzano
In che stadio si gioca Sudtirol - Frosinone?
Stadio Druso
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 9 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 11 gol
Chi trasmette la partita Sudtirol - Frosinone?
La partita tra Sudtirol e Frosinone verrà trasmessa da DAZN
Sudtirol-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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