Sudtirol-Frosinone è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 38 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 62 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 17 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 59 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 11 reti.
Sudtirol-Frosinone si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Frosinone è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 32 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Sudtirol-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Frosinone
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Marco Piccinini
Sudtirol-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Sarà possibile seguire la diretta live di Sudtirol-Frosinone su Virgilio Sport: Sudtirol-Frosinone.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Frosinone?
- La gara tra Sudtirol e Frosinone si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Frosinone sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Sudtirol - Frosinone?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Frosinone?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 9 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 11 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Frosinone?
- La partita tra Sudtirol e Frosinone verrà trasmessa da DAZN