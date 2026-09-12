Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Sudtirol-Modena è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 7 punti e il Modena che invece è al 5° posto in classifica con 6 punti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 1 rete.

Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 2 reti.

Sudtirol-Modena si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Modena è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Modena in tv o in streaming

Partita : Sudtirol-Modena

: Sudtirol-Modena Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bolzano

: Bolzano Stadio : Druso

: Druso Arbitro: Paride Tremolada

Sudtirol-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Sudtirol-Modena sarà inserito un'ora prima del match.