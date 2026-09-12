Sudtirol-Modena è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 7 punti e il Modena che invece è al 5° posto in classifica con 6 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 1 rete.
Il Modena ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Giuseppe Caso con 2 reti.
Sudtirol-Modena si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Modena è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Modena in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Modena
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Paride Tremolada
Sudtirol-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Modena?
- La gara tra Sudtirol e Modena si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Modena?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Modena sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Sudtirol - Modena?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Modena?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 1 gol, mentre il capocannoniere del Modena è Giuseppe Caso con 2 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Modena?
- La partita tra Sudtirol e Modena verrà trasmessa da DAZN