Partita valevole per la 24a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sudtirol-Monza è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 29 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 47 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 6 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 6 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 14 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.

Sudtirol-Monza si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Monza è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Sudtirol-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 11-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Il link al live di Sudtirol-Monza sarà inserito un'ora prima del match.