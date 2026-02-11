Sudtirol-Monza è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 29 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 47 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 6 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 6 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 14 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Sudtirol-Monza si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Monza è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Sudtirol-Monza in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Monza
- Data: mercoledì 11 febbraio 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro:
Sudtirol-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 11-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Monza?
- La gara tra Sudtirol e Monza si giocherà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 19:00
- Dove si gioca Sudtirol - Monza?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Monza?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 6 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Dany Mota con 4 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Monza?
- La partita tra Sudtirol e Monza verrà trasmessa da DAZN