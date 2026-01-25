Sudtirol-Padova è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 22 punti e Padova che invece è al 11° posto in classifica con 25 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 4 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Emanuele Pecorino con 4 reti.
Padova ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 7 reti.
Sudtirol-Padova si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Padova è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Padova in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Padova
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Sudtirol-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Padova?
- La gara tra Sudtirol e Padova si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Padova?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Padova sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Sudtirol - Padova?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Padova?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Emanuele Pecorino con 4 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 7 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Padova?
- La partita tra Sudtirol e Padova verrà trasmessa da DAZN