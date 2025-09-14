Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sudtirol-Palermo è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 4 punti e il Palermo che invece è al 7° posto in classifica con 4 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raphael Kofler con 1 rete.

Il Palermo ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 1 rete.

Sudtirol-Palermo si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Palermo è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri.

Dove vedere Sudtirol-Palermo in tv o in streaming

Sudtirol-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sudtirol-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.