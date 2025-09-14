Sudtirol-Palermo è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 4 punti e il Palermo che invece è al 7° posto in classifica con 4 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Raphael Kofler con 1 rete.
Il Palermo ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 1 rete.
Sudtirol-Palermo si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Palermo è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri.
Dove vedere Sudtirol-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Palermo
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Federico La Penna
Sudtirol-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Palermo?
- La gara tra Sudtirol e Palermo si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Palermo sarà Daniele Doveri
- Dove si gioca Sudtirol - Palermo?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Palermo?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Raphael Kofler con 1 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 1 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Palermo?
- La partita tra Sudtirol e Palermo verrà trasmessa da DAZN