Sudtirol-Pescara è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 37 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 25 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 54. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 11 reti.
Sudtirol-Pescara si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Pescara è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 12 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 52 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Pescara
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Sudtirol-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 15-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Pescara?
- La gara tra Sudtirol e Pescara si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Pescara?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Pescara sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Sudtirol - Pescara?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Pescara?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 9 gol, mentre il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 11 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Pescara?
- La partita tra Sudtirol e Pescara verrà trasmessa da DAZN