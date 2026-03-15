Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Sudtirol-Pescara è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 37 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 25 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 54. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 11 reti.

Sudtirol-Pescara si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Pescara è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 12 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 52 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Pescara in tv o in streaming

Partita : Sudtirol-Pescara

: Sudtirol-Pescara Data : domenica 15 marzo 2026

: domenica 15 marzo 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bolzano

: Bolzano Stadio : Druso

: Druso Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Sudtirol-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 15-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Sudtirol-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.