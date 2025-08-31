Sudtirol-Sampdoria è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 0 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Raphael Kofler con 1 rete.
La Sampdoria ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Sudtirol-Sampdoria si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Sampdoria è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.
Dove vedere Sudtirol-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Sampdoria
- Data: domenica 31 agosto 2025
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Michael Fabbri
Sudtirol-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 31-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
