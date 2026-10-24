Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Sudtirol-Sampdoria è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 12 punti e la Sampdoria che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.

Sudtirol-Sampdoria si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Sampdoria è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Sudtirol-Sampdoria

: Sudtirol-Sampdoria Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bolzano

: Bolzano Stadio : Druso

: Druso Arbitro: Valerio Crezzini

Sudtirol-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Sudtirol-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.