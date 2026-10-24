Sudtirol-Sampdoria è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 12 punti e la Sampdoria che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.
Sudtirol-Sampdoria si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Sampdoria è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Sampdoria
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Valerio Crezzini
Sudtirol-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Sudtirol-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Sudtirol - Sampdoria?
- La gara tra Sudtirol e Sampdoria si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Sudtirol - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Sampdoria sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Sudtirol - Sampdoria?
- La partita si gioca a Bolzano
- In che stadio si gioca Sudtirol - Sampdoria?
- Stadio Druso
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 3 gol
- Chi trasmette la partita Sudtirol - Sampdoria?
- La partita tra Sudtirol e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN