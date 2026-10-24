Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Sudtirol-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sudtirol-Sampdoria è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Sudtirol che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 12 punti e la Sampdoria che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 2 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.

Sudtirol-Sampdoria si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Sampdoria è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Sampdoria in tv o in streaming

  • Partita: Sudtirol-Sampdoria
  • Data: sabato 24 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bolzano
  • Stadio: Druso
  • Arbitro: Valerio Crezzini

Sudtirol-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sudtirol-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Sudtirol - Sampdoria?
La gara tra Sudtirol e Sampdoria si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sudtirol - Sampdoria?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sudtirol - Sampdoria sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Sudtirol - Sampdoria?
La partita si gioca a Bolzano
In che stadio si gioca Sudtirol - Sampdoria?
Stadio Druso
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 2 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 3 gol
Chi trasmette la partita Sudtirol - Sampdoria?
La partita tra Sudtirol e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN
Sudtirol-Sampdoria come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio