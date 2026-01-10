Sudtirol-Spezia è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 16 punti e lo Spezia che invece è al 15° posto in classifica con 17 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 3 reti.
Sudtirol-Spezia si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Spezia è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Spezia
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Sudtirol-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
