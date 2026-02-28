Sudtirol-Venezia è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 33 punti e il Venezia che invece è al 2° posto in classifica con 56 punti.
Sudtirol ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 7 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 53 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 13 reti.
Sudtirol-Venezia si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Venezia è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Sudtirol-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Sudtirol-Venezia
- Data: sabato 28 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bolzano
- Stadio: Druso
- Arbitro: Federico La Penna
Sudtirol-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Sudtirol-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
