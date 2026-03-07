Partita valevole per la 29a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Sudtirol-Virtus entella è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Sudtirol che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 37 punti e la Virtus Entella che invece è al 16° posto in classifica con 28 punti.

Sudtirol ha ottenuto finora 8 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 9 reti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Sudtirol-Virtus entella si gioca allo stadio Druso di Bolzano; arbitro di Sudtirol - Virtus entella è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 12 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 56 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Sudtirol-Virtus entella in tv o in streaming

Sudtirol-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Sudtirol-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.