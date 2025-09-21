Torino-Atalanta è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 5 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 1 rete.
L'Atalanta ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.
Torino-Atalanta si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Atalanta è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Torino-Atalanta
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Andrea Colombo
Torino-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025.
