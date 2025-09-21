Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Torino-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Atalanta è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 5 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 1 rete.
L'Atalanta ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.

Torino-Atalanta si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Atalanta è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Torino-Atalanta
  • Data: domenica 21 settembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Olimpico Grande Torino
  • Arbitro: Andrea Colombo

Torino-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Torino - Atalanta?
La gara tra Torino e Atalanta si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Torino - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Atalanta sarà Marco Guida
Dove si gioca Torino - Atalanta?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Atalanta?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol
Chi trasmette la partita Torino - Atalanta?
La partita tra Torino e Atalanta verrà trasmessa da DAZN
Torino-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio