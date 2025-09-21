Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Atalanta è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 4 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 5 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 1 rete.

L'Atalanta ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.

Torino-Atalanta si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Atalanta è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Torino-Atalanta

: Torino-Atalanta Data : domenica 21 settembre 2025

: domenica 21 settembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Andrea Colombo

Torino-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.