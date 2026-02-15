Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Bologna è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 27 punti e il Bologna che invece è al 10° posto in classifica con 30 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Torino-Bologna si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Bologna è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 29 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Bologna in tv o in streaming

Torino-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 15-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.