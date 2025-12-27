Torino-Cagliari è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 20 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 15 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 3 reti.
Torino-Cagliari si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Cagliari è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 35 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Torino-Cagliari
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Daniele Doveri
Torino-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025.
