Torino-Como è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 14 punti e il Como che invece è al 7° posto in classifica con 18 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.
Torino-Como si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Como è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Como in tv o in streaming
- Partita: Torino-Como
- Data: lunedì 24 novembre 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Kevin Bonacina
Torino-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 24-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
