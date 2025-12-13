Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Cremonese è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e la Cremonese che invece è al 9° posto in classifica con 20 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Torino-Cremonese si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Cremonese è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Cremonese in tv o in streaming

Torino-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

