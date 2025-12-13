Torino-Cremonese è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 14 punti e la Cremonese che invece è al 9° posto in classifica con 20 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Torino-Cremonese si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Cremonese è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Torino-Cremonese
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Livio Marinelli
Torino-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Torino-Cremonese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Cremonese?
- La gara tra Torino e Cremonese si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Cremonese sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Torino - Cremonese?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Cremonese?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Cremonese?
- La partita tra Torino e Cremonese verrà trasmessa da DAZN