Torino-Fiorentina è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e la Fiorentina che invece è al 10° posto in classifica con 1 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 5.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 1 rete.
Torino-Fiorentina si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Fiorentina è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Torino-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Torino-Fiorentina
- Data: domenica 31 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Rosario Abisso
Torino-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 31-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Torino-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Fiorentina?
- La gara tra Torino e Fiorentina si giocherà domenica 31 agosto 2025 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Torino - Fiorentina?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Fiorentina sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Torino - Fiorentina?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Fiorentina?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Chi trasmette la partita Torino - Fiorentina?
- La partita tra Torino e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky