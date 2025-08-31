Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Fiorentina è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e la Fiorentina che invece è al 10° posto in classifica con 1 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 5.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 1 rete.

Torino-Fiorentina si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Fiorentina è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Torino-Fiorentina in tv o in streaming

Torino-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 31-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.