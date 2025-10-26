Torino-Genoa è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 8 punti e il Genoa che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.
Torino-Genoa si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Genoa è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Torino-Genoa
- Data: domenica 26 ottobre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Kevin Bonacina
Torino-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 26-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Torino-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Torino-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
