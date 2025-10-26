Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Genoa è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 8 punti e il Genoa che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Caleb Ekuban con 1 rete.

Torino-Genoa si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Genoa è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Genoa in tv o in streaming

Partita : Torino-Genoa

: Torino-Genoa Data : domenica 26 ottobre 2025

: domenica 26 ottobre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Kevin Bonacina

Torino-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 26-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.