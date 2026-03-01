Torino-Lazio è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 27 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 34 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 6 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.
Torino-Lazio si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lazio è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Torino-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Torino-Lazio
- Data: domenica 1 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Rosario Abisso
Torino-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Torino-Lazio live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Torino-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Lazio?
- La gara tra Torino e Lazio si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Lazio sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Torino - Lazio?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Lazio?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 6 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Lazio?
- La partita tra Torino e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky