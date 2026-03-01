Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Lazio è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 27 punti e la Lazio che invece è al 10° posto in classifica con 34 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 47. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 6 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.

Torino-Lazio si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lazio è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Torino-Lazio in tv o in streaming

Torino-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.