Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Lecce è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 23 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 18 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Torino-Lecce si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lecce è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Torino-Lecce in tv o in streaming

Partita : Torino-Lecce

: Torino-Lecce Data : domenica 1 febbraio 2026

: domenica 1 febbraio 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Simone Sozza

Torino-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.