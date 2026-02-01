Torino-Lecce è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 23 punti e il Lecce che invece è al 17° posto in classifica con 18 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Torino-Lecce si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Lecce è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Torino-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Torino-Lecce
- Data: domenica 1 febbraio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Simone Sozza
Torino-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Lecce?
- La gara tra Torino e Lecce si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Torino - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Lecce sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Torino - Lecce?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Lecce?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Lecce?
- La partita tra Torino e Lecce verrà trasmessa da DAZN