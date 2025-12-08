Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Milan è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 14 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 28 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 5 reti.

Torino-Milan si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Milan è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Milan in tv o in streaming

Partita : Torino-Milan

: Torino-Milan Data : lunedì 8 dicembre 2025

: lunedì 8 dicembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Daniele Chiffi

Torino-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Milan sarà inserito un'ora prima del match.