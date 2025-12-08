Torino-Milan è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 14 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 28 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 8 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 5 reti.
Torino-Milan si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Milan è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Milan in tv o in streaming
- Partita: Torino-Milan
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Daniele Chiffi
Torino-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Milan?
- La gara tra Torino e Milan si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Torino - Milan?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Milan sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Torino - Milan?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Milan?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 5 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Milan?
- La partita tra Torino e Milan verrà trasmessa da DAZN e da Sky