Torino-Monza è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 10 punti e il Monza che invece è al 14° posto in classifica con 7 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 3 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 6 reti.
Torino-Monza si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Monza è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi.
Dove vedere Torino-Monza in tv o in streaming
- Partita: Torino-Monza
- Data: venerdì 23 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Andrea Zanotti
Torino-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Torino-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Monza?
- La gara tra Torino e Monza si giocherà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Torino - Monza?
- L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Monza sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Torino - Monza?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Monza?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 6 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Monza?
- La partita tra Torino e Monza verrà trasmessa da DAZN e da Sky