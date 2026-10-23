Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Torino-Monza è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 10 punti e il Monza che invece è al 14° posto in classifica con 7 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 3 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 6 reti.

Torino-Monza si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Monza è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi.

Dove vedere Torino-Monza in tv o in streaming

Partita : Torino-Monza

: Torino-Monza Data : venerdì 23 ottobre 2026

: venerdì 23 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Andrea Zanotti

Torino-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Monza sarà inserito un'ora prima del match.