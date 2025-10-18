Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Napoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 5 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 15 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 2 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.

Torino-Napoli si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Napoli è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Napoli in tv o in streaming

Torino-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

