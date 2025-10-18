Torino-Napoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 5 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 15 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 2 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 3 reti.
Torino-Napoli si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Napoli è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Torino-Napoli
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Torino-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Torino-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Torino-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Napoli?
- La gara tra Torino e Napoli si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Napoli sarà Daniele Doveri
- Dove si gioca Torino - Napoli?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Napoli?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Napoli?
- La partita tra Torino e Napoli verrà trasmessa da DAZN