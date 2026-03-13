Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Parma è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Parma che invece è al 12° posto in classifica con 34 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 6 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 7 reti.

Torino-Parma si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Parma è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Parma in tv o in streaming

Torino-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Parma sarà inserito un'ora prima del match.