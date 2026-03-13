Torino-Parma è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 30 punti e il Parma che invece è al 12° posto in classifica con 34 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 6 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 7 reti.
Torino-Parma si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Parma è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Parma in tv o in streaming
- Partita: Torino-Parma
- Data: venerdì 13 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Fabio Maresca
Torino-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Parma?
- La gara tra Torino e Parma si giocherà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Torino - Parma?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Parma sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Torino - Parma?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Parma?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Parma?
- La partita tra Torino e Parma verrà trasmessa da DAZN e da Sky