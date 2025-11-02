Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Pisa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Pisa che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.

Torino-Pisa si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Pisa è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Pisa in tv o in streaming

Partita : Torino-Pisa

: Torino-Pisa Data : domenica 2 novembre 2025

: domenica 2 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Alberto Arena

Torino-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.