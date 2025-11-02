Torino-Pisa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Pisa che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.
Torino-Pisa si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Pisa è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Torino-Pisa
- Data: domenica 2 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Alberto Arena
Torino-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Pisa?
- La gara tra Torino e Pisa si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Pisa sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Torino - Pisa?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Pisa?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Pisa?
- La partita tra Torino e Pisa verrà trasmessa da DAZN