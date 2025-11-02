Virgilio Sport
Torino-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Pisa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Pisa che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 3 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.

Torino-Pisa si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Pisa è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Torino-Pisa
  • Data: domenica 2 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Olimpico Grande Torino
  • Arbitro: Alberto Arena

Torino-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 02-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Torino - Pisa?
La gara tra Torino e Pisa si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Torino - Pisa?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Pisa sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Torino - Pisa?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Pisa?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol
Chi trasmette la partita Torino - Pisa?
La partita tra Torino e Pisa verrà trasmessa da DAZN
