Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Torino-Roma è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 23 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 39 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.

La Roma ha ottenuto finora 13 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.

Torino-Roma si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Roma è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Roma in tv o in streaming

Partita : Torino-Roma

: Torino-Roma Data : domenica 18 gennaio 2026

: domenica 18 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Daniele Chiffi

Torino-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Roma sarà inserito un'ora prima del match.