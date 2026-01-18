Torino-Roma è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 23 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 39 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.
La Roma ha ottenuto finora 13 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
Torino-Roma si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Roma è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Roma in tv o in streaming
- Partita: Torino-Roma
- Data: domenica 18 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Daniele Chiffi
Torino-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 18-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Torino-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Roma?
- La gara tra Torino e Roma si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Torino - Roma?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Roma sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Torino - Roma?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Roma?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Roma?
- La partita tra Torino e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky