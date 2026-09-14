Torino-Roma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 3 punti e la Roma che invece è al 2° posto in classifica con 9 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.
La Roma ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 5 reti.
Torino-Roma si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Roma è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Roma in tv o in streaming
- Partita: Torino-Roma
- Data: lunedì 14 settembre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Fabio Maresca
Torino-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 14-09-2026.
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Il link al live di Torino-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Roma?
- La gara tra Torino e Roma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Torino - Roma?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Roma sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Torino - Roma?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Roma?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 5 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Roma?
- La partita tra Torino e Roma verrà trasmessa da DAZN