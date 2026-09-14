Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Torino-Roma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 3 punti e la Roma che invece è al 2° posto in classifica con 9 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.

La Roma ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 5 reti.

Torino-Roma si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Roma è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Roma in tv o in streaming

Partita : Torino-Roma

: Torino-Roma Data : lunedì 14 settembre 2026

: lunedì 14 settembre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Fabio Maresca

Torino-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 14-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Roma sarà inserito un'ora prima del match.