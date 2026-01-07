Torino-Udinese è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 23 punti e l'Udinese che invece è al 12° posto in classifica con 22 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 5 reti.
Torino-Udinese si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Udinese è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Torino-Udinese
- Data: mercoledì 7 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Fabio Maresca
Torino-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Torino-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Torino-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Udinese?
- La gara tra Torino e Udinese si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Torino - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Udinese sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Torino - Udinese?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Udinese?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 5 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Udinese?
- La partita tra Torino e Udinese verrà trasmessa da DAZN