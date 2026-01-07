Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Torino-Udinese è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 23 punti e l'Udinese che invece è al 12° posto in classifica con 22 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 5 reti.

Torino-Udinese si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Udinese è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Udinese in tv o in streaming

Torino-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.