Torino-Udinese è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 4 punti e l'Udinese che invece è al 14° posto in classifica con 4 punti.
Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.
Torino-Udinese si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Udinese è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Torino-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Torino-Udinese
- Data: lunedì 12 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Olimpico Grande Torino
- Arbitro: Valerio Crezzini
Torino-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Torino-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Torino - Udinese?
- La gara tra Torino e Udinese si giocherà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Torino - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Torino - Udinese sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Torino - Udinese?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Torino - Udinese?
- Stadio Olimpico Grande Torino
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol
- Chi trasmette la partita Torino - Udinese?
- La partita tra Torino e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky