Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Torino-Udinese è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Torino che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 4 punti e l'Udinese che invece è al 14° posto in classifica con 4 punti.

Il Torino ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.

Torino-Udinese si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino; arbitro di Torino - Udinese è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Torino-Udinese in tv o in streaming

Partita : Torino-Udinese

: Torino-Udinese Data : lunedì 12 ottobre 2026

: lunedì 12 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Olimpico Grande Torino

: Olimpico Grande Torino Arbitro: Valerio Crezzini

Torino-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Torino-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.