Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Udinese-Atalanta è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 12 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 13 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 3 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.

Udinese-Atalanta si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Atalanta è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Atalanta in tv o in streaming

Udinese-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.