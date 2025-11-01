Udinese-Atalanta è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 12 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 13 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.
Udinese-Atalanta si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Atalanta è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Atalanta
- Data: sabato 1 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Michael Fabbri
Udinese-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Udinese-Atalanta live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Udinese-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Atalanta?
- La gara tra Udinese e Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Atalanta sarà Marco Serra
- Dove si gioca Udinese - Atalanta?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Atalanta?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Atalanta?
- La partita tra Udinese e Atalanta verrà trasmessa da DAZN