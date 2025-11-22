Udinese-Bologna è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 15 punti e il Bologna che invece è al 5° posto in classifica con 21 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 3 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
Udinese-Bologna si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Bologna è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Bologna
- Data: sabato 22 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Udinese-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Udinese-Bologna live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Udinese-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Bologna?
- La gara tra Udinese e Bologna si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Bologna sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Udinese - Bologna?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Bologna?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 3 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Bologna?
- La partita tra Udinese e Bologna verrà trasmessa da DAZN