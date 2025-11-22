Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Udinese-Bologna è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 15 punti e il Bologna che invece è al 5° posto in classifica con 21 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 3 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

Udinese-Bologna si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Bologna è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Bologna in tv o in streaming

Partita : Udinese-Bologna

: Udinese-Bologna Data : sabato 22 novembre 2025

: sabato 22 novembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Juan Luca Sacchi

Udinese-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.