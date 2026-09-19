Udinese-Cagliari è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 4 punti e il Cagliari che invece è al 5° posto in classifica con 9 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 2 reti.
Udinese-Cagliari si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Cagliari è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Cagliari
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Udinese-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026.
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Il link al live di Udinese-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Cagliari?
- La gara tra Udinese e Cagliari si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Cagliari sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Udinese - Cagliari?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Cagliari?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 2 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Cagliari?
- La partita tra Udinese e Cagliari verrà trasmessa da DAZN