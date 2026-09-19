Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Udinese-Cagliari è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 4 punti e il Cagliari che invece è al 5° posto in classifica con 9 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Hassane Kamara con 2 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 2 reti.

Udinese-Cagliari si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Cagliari è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Udinese-Cagliari

: Udinese-Cagliari Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Gianluca Manganiello

Udinese-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 19-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.