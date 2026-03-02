Virgilio Sport
Udinese-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Udinese-Fiorentina è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 32 punti e la Fiorentina che invece è al 16° posto in classifica con 24 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.

Udinese-Fiorentina si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Fiorentina è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 8 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Fiorentina
  • Data: lunedì 2 marzo 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Luca Pairetto

Udinese-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Fiorentina?
La gara tra Udinese e Fiorentina si giocherà lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Fiorentina sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Udinese - Fiorentina?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Fiorentina?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Fiorentina?
La partita tra Udinese e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky
