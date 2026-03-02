Udinese-Fiorentina è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 32 punti e la Fiorentina che invece è al 16° posto in classifica con 24 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 7 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.
Udinese-Fiorentina si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Fiorentina è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 8 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Fiorentina
- Data: lunedì 2 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Luca Pairetto
Udinese-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
