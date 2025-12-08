Udinese-Genoa è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 18 punti e il Genoa che invece è al 16° posto in classifica con 11 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 4 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
Udinese-Genoa si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Genoa è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Udinese-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Genoa
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Fabio Maresca
Udinese-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Genoa?
- La gara tra Udinese e Genoa si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Udinese - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Genoa sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Udinese - Genoa?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Genoa?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Genoa?
- La partita tra Udinese e Genoa verrà trasmessa da DAZN