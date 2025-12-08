Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Udinese-Genoa è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 18 punti e il Genoa che invece è al 16° posto in classifica con 11 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 4 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.

Udinese-Genoa si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Genoa è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.

Dove vedere Udinese-Genoa in tv o in streaming

Udinese-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.