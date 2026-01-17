Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Udinese-Inter è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 26 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 46 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 6 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 15 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.

Udinese-Inter si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Inter è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Inter in tv o in streaming

Partita : Udinese-Inter

: Udinese-Inter Data : sabato 17 gennaio 2026

: sabato 17 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Marco Di Bello

Udinese-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Inter sarà inserito un'ora prima del match.