Udinese-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Redazione

Udinese-Inter è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 26 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 46 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 6 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 15 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.

Udinese-Inter si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Inter è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Inter in tv o in streaming

  • Partita: Udinese-Inter
  • Data: sabato 17 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Udine
  • Stadio: Bluenergy Stadium
  • Arbitro: Marco Di Bello

Udinese-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Udinese - Inter?
La gara tra Udinese e Inter si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Inter?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Udinese - Inter?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Inter?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol
Chi trasmette la partita Udinese - Inter?
La partita tra Udinese e Inter verrà trasmessa da DAZN
