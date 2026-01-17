Udinese-Inter è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 26 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 46 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 6 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 15 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.
Udinese-Inter si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Inter è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Inter in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Inter
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Marco Di Bello
Udinese-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026.
