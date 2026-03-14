Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Udinese-Juventus è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 36 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 50 punti.

L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 9 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 14 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 9 reti.

Udinese-Juventus si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Juventus è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Udinese-Juventus in tv o in streaming

Partita : Udinese-Juventus

: Udinese-Juventus Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Udine

: Udine Stadio : Bluenergy Stadium

: Bluenergy Stadium Arbitro: Maurizio Mariani

Udinese-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Udinese-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.