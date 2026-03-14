Udinese-Juventus è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Udinese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 36 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 50 punti.
L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 9 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 14 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 9 reti.
Udinese-Juventus si gioca allo stadio Bluenergy Stadium di Udine; arbitro di Udinese - Juventus è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 11 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Udinese-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Udinese-Juventus
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Udine
- Stadio: Bluenergy Stadium
- Arbitro: Maurizio Mariani
Udinese-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 14-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Udinese-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Udinese - Juventus?
- La gara tra Udinese e Juventus si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Udinese - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Udinese - Juventus sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Udinese - Juventus?
- La partita si gioca a Udine
- In che stadio si gioca Udinese - Juventus?
- Stadio Bluenergy Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 9 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol
- Chi trasmette la partita Udinese - Juventus?
- La partita tra Udinese e Juventus verrà trasmessa da DAZN e da Sky